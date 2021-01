Messa e Angelus dell’Epifania con il Papa: orario e dove vederli in diretta Tv e streaming

Città del Vaticano – Volge al termine il calendario delle celebrazioni natalizie presiedute dal Pontefice, che tornerà a presiedere la Santa Messa in San Pietro mercoledì 6 gennaio dopo aver rinunciato alle celebrazioni del Te Deum (leggi qui) e della Messa di Capodanno (leggi qui) a causa di una dolorosa sciatalgia (leggi qui).

La Messa della Solennità dell’Epifania, presieduta dal Santo Padre, sarà celebrata all’Altare della Cattedra di San Pietro, nella basilica vaticana, mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 10.00. Il rito, al quale assisteranno poche decine di fedeli, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media. Diretta televisiva su Rai1 a partire dalle 09:50 e su Tv2000 a partire dalle ore 09.55.

Lo stesso giorno, dopo la funzione, dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, guiderà la preghiera dell’Angelus, senza però affacciarsi su piazza San Pietro a causa delle restrizioni imposte dalle Autorità per limitare i contagi da Covid-19. La diretta dell’Angelus nella Solennità dell’Epifania sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media. Diretta televisiva su Rai1 a partire dalle 11.55 e su Tv200 a partire dalle ore 11.55. Ancora in forse il tradizionale rito dei battesimi nella Cappella Sistina nella domenica del Battesimo del Signore, festività che conclude il tempo di Natale.

