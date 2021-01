Rientro a scuola, Colosimo (FdI): “Accendere i termosifoni prima del 7 gennaio”

Scuola – “In attesa di capire se gli studenti degli istituti superiori potranno ritornare a scuola, non vanno dimenticati le migliaia di bambini che il 7 gennaio 2021 riprenderanno il loro posto fra i banchi degli asili, materne, elementari e medie”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.

“Per questo motivo – spiega il Consigliere – chiedo al presidente Zingaretti e in particolare all’assessore allo Scuola Di Bernardino di sollecitare i Sindaci di tutti i Comuni della Regione affinché si attivino ad accendere fin da domani i termosifoni nei plessi scolastici”.

“Mai come quest’anno – conclude Colosimo – si può lasciare nulla al caso e va assolutamente evitato che i piccoli studenti tornino in classi fredde o ghiacciate con il rischio di ammalarsi e aggravare ancora di più una situazione sanitaria già estremamente compromessa”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere la Rubrica Scuola