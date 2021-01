Scontro tra due auto sull’Appia a Latina: donna estratta dalle lamiere

Latina – Nella tarda mattinata di oggi, 4 gennaio, si è verificato un incidente stradale sull’Appia, al chilometro 78 nel Comune di Latina.

Ad essere coinvolte nello scontro sono state due auto .

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre la donna da una delle due vetture coinvolte nel sinistro, oltre che per mettere in sicurezza entrambi i mezzi.

Sul posto sono accorsi anche i medici del 118 per soccorrere i feriti e gli uomini della Polizia stradale per i rilievi utili a stabilire la dinamica dell’incidente.

