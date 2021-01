Svolta l’autopsia sul cadavere rinvenuto a Foce Verde sulla spiaggia di Latina

Latina – Si è conclusa da qualche minuto l’autopsia sul cadavere rinvenuto ieri, nel primo pomeriggio, sulla spiaggia di Foce Verde a Latina (leggi qui)

La dottoressa Maria Cristina Setacci, medico legale incaricato dalla procura della Repubblica di Latina di dare risposte in merito a quel corpo, rinvenuto casualmente da un passante residente in zona, ha terminato l’indagine peritale.

Ma sull’esito delle indagini resta il massimo riserbo. Dovrà confrontarsi con gli inquirenti che stanno conducendo le indagini e depositare la perizia prima che si possano diffondere informazioni circa l’identità e le cause di quella morte.

Unica indiscrezione l’annuncio di un ulteriore accertamento sul cadavere, la prossima volta con gli uomini della Polizia scientifica di Latina. Esame che verrà svolto nel breve termine per cercare, non solo di dare presto un nome a quel corpo, ma anche stabilire le cause della morte escludendo si sia trattato di una morte violenta.

