Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. Rimarrà attiva almeno fino all’Epifania la ampia circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo centrale, che prende alimentazione da quella ancora più vasta che dagli ultimi giorni dello scorso anno abbraccia quasi tutto il Continente. Le condizioni risentiranno anche in Italia, dove l’instabilità proseguirà anche oltre l’Epifania, in un contesto climatico piuttosto freddo. La circolazione di bassa pressione viene infatti alimentata da correnti che continuano ad affluire dall’Artico, attraversando l’Europa fino a buttarsi sul Mediterraneo. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetterà per i prossimi giorni:

METEO LUNEDÌ 4 GENNAIO. Una perturbazione pilotata dal minimo di pressione tra il Mar Ligure e la Corsica determina maltempo al Nord, sulle regioni tirreniche ed isole maggiori. In particolare piogge e rovesci coinvolgeranno Liguria e Piemonte, intensificandosi in giornata con coinvolgimento anche della Valle d’Aosta, seppur più marginale. Qualche pioggia anche su Lombardia, Emilia e Triveneto, ma limitatamente alle zone di pianura; maggiori aperture sulle Alpi orientali. Cieli chiusi sulle regioni tirreniche con rovesci sparsi dalla Toscana alla Calabria e fenomeni a tratti temporaleschi, destinati a divenire più frequenti la sera in Campania. Instabile in Sardegna, specie occidentale, qualche rovescio in arrivo fin sulla Sicilia occidentale. Tempo più stabile sul versante adriatico e su quello ionico. Limite neve sui 400/600m sulle Alpi centro-occidentali, 600/800m su dorsale appenninica e rilievi sardi.

METEO MARTEDÌ 5 GENNAIO. Un’altra giornata instabile al Nordovest, sulla Val Padana, regioni tirreniche e Sardegna con piogge e rovesci anche intensi tra Levante Ligure e alta Campania, ma anche sulle pianure lombardo-venete. Qualche pioggia in sconfinamento in giornata al medio versante adriatico e all’alta Puglia, asciutto sul resto dell’Adriatico e sul versante ionico con schiarite a tratti ampie, così come sulle Alpi centro-orientali. Quota neve sui 300/500m al Nordovest ma con possibili fiocchi a tratti fino in pianura su Piemonte, ovest Emilia e Lombardia sudoccidentale, 500/800m lungo l’Appennino e in Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: circolazione che si mantiene umida alle quote medio-alte, sarà responsabile di nubi irregolari e precipitazioni da isolate a sparse entro la mattinata sulle aree occidentali di Toscana e Lazio; nel corso del pomeriggio-sera anche su alta Toscana, ma in particolare tra bassa Toscana, Alto Lazio e Umbria. Quota neve sul Monte Amiata in calo fin verso i 600m. Ventilazione meridionale tra debole e moderata, sino a moderata/forte lungo le coste della Maremma. Mare mosso.

MARTEDI’: una nuova perturbazione giunge sulle regioni centrali tirreniche, accompagnata da venti di Libeccio piuttosto freddi. Piogge diffuse nel corso del giorno, a carattere di rovescio e localmente a sfondo temporalesco. Potrebbero quindi generarsi le condizioni per nevicate fin verso le quote collinari (500-600m , anche 400-450m localmente su bassa Toscana ed alto Lazio) in corrispondenza di rovesci più intensi e persistenti. Dal Pomeriggio ed in serata, con l’ingresso graduale di aria più fredda in quota, specie su Toscana, Umbria ed alto Lazio, sarà possibile la formazione di fenomeni localizzati, che porteranno nevicate a quote ancora più basse (a partire localmente dai 350m). Mare da mosso a molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Lunedì tempo ancora grigio ma con piogge prevalentemente sui settori centro-occidentali di Toscana e Lazio; nel corso del pomeriggio anche tra bassa Toscana e Umbria. Tra 5 e 6 gennaio giunge una perturbazione accompagnata da aria più fredda alle quote medio-alte, perturbazione che potrebbe però far calare la quota neve localmente anche sulle colline. Nessuna fase stabile e anticiclonica in vista. Seguite gli aggiornamenti sul sito.

