Bilancio di previsione del X Municipio, De Martino: “La Giunta ha sbagliato i conti”

Ostia – “La Giunta grillina presenta in Consiglio uno schema di deliberazione (prot. n. 131256 del 30/12/2020) emendativo della parte del bilancio di previsione 2021-2023 che riguarda il Titolo 1 (spese correnti) del Municipio X, firmata nell’ordine dal Direttore del Municipio, dall’Assessore al Bilancio, dalla Presidente del Municipio e dal Funzionario che ne ha verificato la regolarità tecnica… la cui somma, relativa al Titolo 1, per il 2021, non fa il totale!“. Così, in una nota, Giuseppe De Martino, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“E’ mai possibile – continua De Martino – che nessuno dei firmatari di questa proposta di delibera di Giunta non abbia preventivamente controllato la correttezza dei totali? Fratelli d’Italia se ne accorge e chiede una sospensiva della delibera! Ci sono volute circa due ore per capire come ‘metterci una pezza’! Superficialità? Approssimazione? Come vogliamo definirlo? Per fortuna – conclude -, manca poco alle elezioni”.

