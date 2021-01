Elisabetta Cortani: “Giocattoli per i bambini e calze piene di dolciumi nei pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà”

Fiumicino – Sarà un’Epifania col sorriso quest’anno per tutte le famiglie che la Misericordia, in accordo con il Comune, segue dando pacchi alimentari in questo periodo di grandi difficoltà economiche.

Grazie alla generosità di tutti i consiglieri comunali, maggioranza e opposizione, che hanno messo mano alle tasche per comprare calze della befana per tutte le famiglie assistite, e grazie alla generosità di tanti cittadini che hanno aderito all’iniziativa del “Regalo sospeso” ideata dal portale Fiumicino on line, i pacchi alimentari conterranno calze piene di dolciumi e un vero regalo specifico per ogni bambino presente in famiglia.

Un’operazione di solidarietà che ancora una volta ha visto diversi ‘attori’ muoversi all’unisono per dare una ‘carezza’ alle tante famiglie in difficoltà. Dunque pacchi alimentari con verdura, carne, pasta, olio, biscotti e tanto altro, e, per questa Befana, anche la sorpresa di una calza e infine, come detto, un vero e proprio giocattolo; un piccolo miracolo reso possibile dalla generosità di tanti invisibili donatori, senza nome ma con il cuore d’oro.

“Il 6 gennaio, dunque – spiega Elisabetta Cortani, governatrice della Misericordia di Fiumicino – , sarà un giorno di festa, e la consueta consegna dei pacchi alimentari nella sede di piazzale Mediterraneo sarà arricchita da dolci e giocattoli, quest’ultimi divisi per fasce d’età rispetto alla composizione dei nuclei familiari che assistiamo”.