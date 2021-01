Ardea – Prosegue l’attività su Ardea già intrapresa nei giorni precedenti dai “Corriere dei Sorrisi di Ardea” nel Centro Operativo Comunale che in questi giorni di Epifania sta consegnando e recapitando oltre 300 calze un po’ particolari ai bambini di Ardea.

Le calze sono a forma di “cuoppo” (cartoccio) sulla cui carta è stata raffigurata una Befana con una filastrocca. Anche stavolta tutto è stato coordinato dal Corpo della Polizia Locale. Il Centro Operativo Comunale, dove operano oltre alla Polizia Locale, anche la Croce Rossa e la Protezione Civile, hanno raccolto quanto offerto dai donatori, confezionato le calze così diversamente progettate e proceduto alle consegne.

Di seguito il testo riportato sui “Cartocci” firmato da “La Befana”:

“Questo è stato un anno un po’ speciale sia per me che per Babbo Natale. Lui aveva le renne raffreddate ed io la scopa che tossiva. Son passata con la mascherina quando la luce del giorno svaniva. So che spesso soli siete dovuti stare, con altri bambini poco avete potuto giocare. Babbo Natale ed io ci siamo parlati e proprio non potevamo mancare. Non ho portato la calza perché m’andava di cambiare, ma so che tutto come prima deve ritornare. Quest’anno un cono ho deciso di lasciare, che svanirà lasciandoVi solo il ricordo del sapore di un buon dolce che in bocca si lascia gustare. L’anno prossimo passerò senza mascherina, portando la calza come prima. Ascolterò le storie che mi vorrete raccontare di tutto il tempo che quest’anno passerete a giocare”.

Il Sindaco Mario Savarese e l’amministrazione tutta hanno ringraziato la Farmacia Cuccato di L.go dei Cembri in Lido dei Pini; l’Associazione Arti e Party di Albano Laziale; Ludovici Edelvais e La Royal pasticceria caffetteria della Salernitana.

