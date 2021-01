Il Covid-19 cancella le celebrazioni del Papa: niente battesimi nella Cappella Sistina

Città del Vaticano – Le misure per evitare contagi continuano a stravolgere i riti e le celebrazioni tradizionali che caratterizzano la vita della Chiesa e del Papa. Dopo la messa della notte di Natale anticipata per via del coprifuoco (leggi qui) l’Urbi et Orbi pronunciata nell’Aula delle Benedizioni (leggi qui), e gli Angelus pronunciati tutti dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico senza affaccio su piazza San Pietro (leggi qui), anche l’ultima festività del Tempo di Natale, il Battesimo del Signore, non sarà caratterizzata dalla celebrazione dei battesimi nella Cappella Sistina amministrati dal Santo Padre.

Lo fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede in una breve nota: “A causa della situazione sanitaria, in via precauzionale, quest’anno non si celebrerà il tradizionale battesimo dei bambini presieduto dal Santo Padre nella Cappella Sistina la domenica del Battesimo del Signore. I battesimi saranno celebrati nelle rispettive parrocchie di appartenenza”. Per tradizione in Vaticano i battesimi vengono sempre amministrati nella domenica seguente all’Epifania, quella appunto del Battesimo del Signore. Per domenica 10 gennaio resta confermato l’Angelus.

