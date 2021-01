Latina, ruba 100 euro di vestiti: in manette 34enne incastrata dalla videosorveglianza

Latina – Oggi pomeriggio i poliziotti della Questura di Latina hanno arrestato una 34enne già nota alle forze dell’ordine, responsabile di furto aggravato.

E’ arrivata una telefonata al “113” che segnalava un furto appena consumato ai danni di un’attività commerciale di abbigliamento per adulti e bambini del centro di Latina, eccezionalmente aperta nel rispetto delle prescrizioni vigenti, soltanto per la vendita dei capi riservati ai più piccoli.

Gli agenti, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, si sono messi immediatamente alla ricerca dei due autori del furto, un uomo ed una donna, rintracciando poco distante dal negozio la sola donna.

Alla luce degli indubitabili elementi probatori, la donna è stata arrestata e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza prevista per la giornata di giovedì davanti al Tribunale di Latina.

Il valore della merce rubata ammonta a circa 100 euro.

Sono in corso serrate indagini volte all’identificazione e alla cattura del complice.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

