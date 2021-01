Mareggiata a Ostia, la Raggi scrive a Zingaretti: “Accelerare i lavori di ripristino all’Idroscalo”

Ostia – Accelerare il più possibile l’avvio dei lavori di manutenzione e ripristino della scogliera nella zona dell’Idroscalo di Ostia programmati dalla Regione Lazio. È quanto richiesto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi in una lettera inviata al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica, anche per evitare il ripetersi di danni e disagi ricorrenti per i cittadini del litorale di Roma.

La richiesta arriva infatti a seguito della violenta mareggiata che si è abbattuta sul litorale romano il 28 dicembre scorso che ha provocato danni ingenti nell’area dell’Idroscalo di Ostia (leggi qui), con l’allagamento delle abitazioni e con conseguente evacuazione di diverse famiglie, prontamente assistite dalla Protezione Civile.

Proprio di recente, su sollecitazione della presidente del Municipio X, la Direzione Regionale Lavori Pubblici aveva comunicato la conclusione delle procedure di gara finalizzate alla realizzazione di questi interventi. La sindaca Raggi, si legge nella lettera, richiede la massima urgenza e tempestività nell’avvio e nella realizzazione dei lavori. (fonte Adnkronos)