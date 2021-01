Mercoledì 6 gennaio il Concerto dell’Epifania in streaming a Fondi

Fondi – Tutto pronto per il Concerto dell’Epifania, organizzato dalla casa di produzione “On Broadway” e patrocinato dal Comune di Fondi. L’evento, che si terrà presso la Chiesa di San Tommaso d’Aquino senza pubblico, sarà trasmesso in streaming sui profili social dell’Ente mercoledì 6 gennaio alle ore 20:30.

Il Maestro Raffaele Cherubino (al pianoforte) e il Maestro e controtenore Nicola Marchesini saranno presentati dall’attore Giovanni Pannozzo che introdurrà le varie performance. Ricco ed eterogeneo il programma che spazierà dai grandi classici del Natale a brani tratti dal repertorio pop italiano e internazionale.

“Al pregio artistico dell’evento – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – si aggiungono la bellezza e il valore storico di una location della città di Fondi che siamo ben orgogliosi di mostrare, tramite la diretta social, al grande pubblico. L’augurio è che in un futuro prossimo tutti questi eventi, che tanto apprezzamento stanno riscuotendo da parte della cittadinanza e degli amanti della musica classica in generale, possano essere riproposti dinanzi ad una platea entusiasta e plaudente.

Un sentito ringraziamento a coloro che, con i messaggi inviati in diretta social, stanno sostenendo gli artisti. Il supporto virtuale sta colmando, anche se solo in piccola parte, la mancanza e il calore del pubblico, assenti ormai da 10 mesi. Questo tipo di incoraggiamento, che sembra banale, è in effetti molto importante per un settore completamente fermo dall’inizio della pandemia”.

Raffaele Cherubino

Il Maestro Raffaele Cherubino è un attivissimo polistrumentista e collabora con i più importanti musicisti italiani. È diplomato in saxofono, musica jazz, musica elettronica presso il conservatorio L. Refice di Frosinone. Collabora con Rai e Mediaset per produzioni televisive, cinematografiche e teatrali. È docente, arrangiatore e produttore di successo.

Nicola Marchesini

Il Maestro Nicola Marchesini è controtenore di fama internazionale. Canta nei più famosi teatri italiani e internazionali tra i quali il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma e Firenze, il teatro “La Fenice” di Venezia, il Teatro Petruzzelli di Bari, l’Opera National de Paris o il Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles.

Si è esibito assieme ai più famosi direttori d’orchestra come R. Muti, Z. Mehta, C. Abbado, C. Hogwood e registi come F. Zeffirelli, P.L. Pizzi, L. Ronconi. Si è diplomato col massimo dei voti al conservatorio Pollini di Padova. È stato inseguito di vari premi tra cui il “Premio Velletri” e Premio alla carriera “Pobbe”.

Giovanni Pannozzo

Giovanni Pannozzo è un attore, digital networker e titolare della casa di produzione teatrale/cinematografica On Broadway. Diplomato in teatro e cinema presso l’Accademia d’Arte Drammatica e Studio Cinema, lavora con grandi nomi del panorama artistico italiano e con produzioni come Rai e Mediaset. È docente delle materie teatrali, cinematografiche, doppiaggio e produttore.