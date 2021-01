Montalto, al via il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica

Montalto – Con deliberazione di giunta l’Amministrazione comunale ha provveduto ad avviare d’ufficio il procedimento per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi delle linee guida emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico con proprio decreto del 25 novembre 2020.

“In particolare – spiega l’assessore al Commercio Giovanni Corona – sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020″.

“Le suddette concessioni – continua – sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione stessa, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, nel rispetto delle richiamate linee guida. L’Amministrazione comunale si impegna ad effettuare i controlli presso gli enti competenti in relazione alla permanenza dei requisiti per il rilascio”.

“Nelle more del compimento di tutte le operazioni di controllo – conclude l’Assessore al Commercio – l’esercente potrà continuare a sfruttare la concessione”. In caso di conclusione positiva del procedimento, la concessione sarà rinnovata al soggetto titolare dell’azienda intestataria della stessa dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2032.

