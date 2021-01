Nuovo Decreto, fino al 15 gennaio cambiano le regole per gli spostamenti: le novità

Roma – Con l’approvazione in nottata del nuovo decreto Covid, arrivano le nuove regole e i divieti per spostamenti e visite ai parenti per il periodo dal 7 al 15 gennaio. Ecco, nel dettaglio, cosa ha deciso il governo.

Il decreto approvato in Consiglio di ministri, si legge nella nota di Palazzo Chigi dopo il Cdm, “prevede per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”.

È comunque consentito, spiega Palazzo Chigi, “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma”. Il decreto inoltre “conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta ‘zona rossa’, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono”. (fonte Adnkronos)