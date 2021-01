Ostia, il M5S contro l’opposizione: “Sul Bilancio ostruzionismo irresponsabile”

Ostia – “La deludente politica dell’opposizione, che pensa all’interesse di parte piuttosto che all’interesse comune, sta rivelando il suo volto peggiore durante queste ore in cui il Consiglio del X Municipio si appresta ad esprimere parere sul Bilancio 2021-2023“. Così in una nota il gruppo del Movimento 5 Stelle del X Municipio di Roma capitale.

“Il ricorso all’ostruzionismo – prosegue il Movimento – per rallentare e osteggiare i lavori, significa creare problemi alle scuole, alle mense, all’assistenza sociale, al commercio e a tutti coloro che vivono con il soldi del Bilancio del Comune di Roma, tanto più in un momento drammatico in cui, nell’emergenza epocale che sta sconvolgendo le vite di tutti, dovrebbe emergere uno spirito propositivo, costruttivo, che pur nelle condivisioni solo parziali, sia rivolto alla realizzazione del bene comune”.

“Evidentemente per le opposizioni del X Municipio – continua il M5S -, cercare di bloccare i lavori è più importante che dare risposte ai cittadini, a sfregio di tutti coloro i quali, ora più che mai, hanno bisogno di sussidi, aiuti e misure in grado di rendere la crisi economica meno pesante”.

“Comprendiamo che per superare le logiche di parte ci vuole coraggio, non comprendiamo la ricerca ostinata, da parte di certi partiti, di quella che, seppure dovesse essere raggiunta, non sarebbe altro che una ‘Vittoria di Pirro'”.

“Il Movimento 5 Stelle non presterà mai il fianco a questo tipo di strumentalizzazioni – conclude il Movimento -, perché è nei momenti di maggiore difficoltà che le Istituzioni devono dare prova positiva di sé, con ragionevolezza e grande spirito di responsabilità. Ed è ciò che stiamo facendo e che continueremo a fare”.

