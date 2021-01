Ostia, Picca: “Basta false promesse, mettere subito in sicurezza l’Idroscalo”

Ostia – “Sull’emergenza Idroscalo la sindaca Raggi invece di lasciarsi andare a dichiarazioni grottesche, scaricando le responsabilità sulla Regione Lazio, dovrebbe spiegare ai cittadini il perché di un anno di false promesse rivolte alle centinaia di famiglie dell’Idroscalo alle quali era stata garantita la messa in sicurezza dell’area, almeno il rifacimento di via dell’Idroscalo, unica via di fuga in caso di esondazione del fiume o mareggiate”. Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio che a settembre 2020 aveva chiesto pubblicamente conto all’Amministrazione dei provvedimenti presi nel tavolo tecnico del 10 gennaio 2020 al quale avevano partecipato i residenti e i tecnici del Municipi, ma tenuti fuori i consiglieri.

“Giuliana Di Pillo, con il suo direttore apicale, il suo vicepresidente e il capo della Protezione Civile di Roma Capitale, si erano presi l’impegno urgente a gennaio 2020 di mettere in sicurezza via dell’Idroscalo”, attacca la Picca, “ma dopo un anno scopriamo che non è stato fatto nulla e anzi, i soldi che hanno utilizzato anche per la pista ciclabile ‘transitoria’ sul lungomare sono stati distolti dal fondo per la manutenzione delle strade, compresa via dell’Idroscalo”.

“Stesso discorso per le palancole a fiume, previste nell’ordinanza sindacale del 2010, e per il piano di evacuazione in funzione di un nuovo censimento che è avvenuto il 12 febbraio 2020, entrambe mai realizzate. Per non parlare del bando regionale vinto per l’edilizia residenziale sociale, sul quale l’Amministrazione ha presentato un progetto in aree a rischio esondazione, come ribadito dall’Abt, Autorità di Bacino del Fiume Tevere”, conclude la Picca.

