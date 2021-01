Ostia, Possanzini: “Il murales di Lido Nord è un’opera straordinaria”

Ostia – “Finalmente il muro della stazione di Lido Nord, quello su via Ostiense, grazie alla generosità e alla bravura del collettivo Subword (leggi qui), non sarà più ricordato e vissuto dai cittadini come la vergognosa bacheca di Casapound e di Forza Nuova“. Così, in una nota, Marco Possanzini, segretario di Sinistra Italiana X Municipio.

“‘Ne-Os, storia di un futuro’ è il nome del graffito realizzato dal collettivo e donato, dagli artisti che lo hanno realizzato, a tutti e tutte noi (leggi qui). L’opera rappresenta la bonifica delle paludi malsane che infestavano il nostro territorio a fine ‘800, ricorda il lavoro e il sacrificio degli scariolanti, racconta una storia di lavoro, di impegno, di cooperazione, di sacrificio, di condivisione, una storia di immigrazione e di solidarietà”, spiega Possanzini.

“Se da un lato la stazione di Lido Nord è tornata finalmente a risplendere come merita, la stessa cosa non si può dire relativamente al lato stazione che si affaccia su via Capo dell’Argentiera, dove c’è ancora il tanto contestato murales coperto dall’edera. Fra i volti oscurati ‘istituzionalmente’ dall’edera, va ricordato, c’è quello di Giorgio Iorio, recentemente scomparso. Ci sono poi i volti di Lido Duranti e di Andrea Costa, volutamente deturpati con la vernice. Questi volti, persone che hanno fatto la storia del nostro territorio, non possono rimanere in questo stato di disgraziato silenzio. Non possiamo lasciare la stazione di Lido Nord a metà, non possiamo pensare di lasciare le cose così come stanno perché non lo merita il nostro territorio, non lo meritano i cittadini della nostra città”.

“E’ il momento di chiedere con forza che il murale su via Capo dell’Argentiera venga ripristinato in modo da conferire alla stazione di Lido Nord, in tutta la sua interezza, una nuova e luminosa bellezza“, conclude Possanzini.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio