Papa Francesco: “Viviamo in fratellanza con le altre fedi, senza litigare”

Città del Vaticano – “Preghiamo perché il Signore ci dia la grazia di vivere in piena fratellanza con i fratelli e le sorelle di altre religioni, senza litigare, pregando gli uni per gli altri, aperti a tutti“. E’ quanto afferma Papa Francesco nel Videomessaggio con la sua intenzione di preghiera per il mese di gennaio, sul tema “Al servizio della fraternità”. “Pregando Dio seguendo Gesù ci uniamo come fratelli a chi prega seguendo altre culture, altre tradizioni e altre credenze. Siamo fratelli che pregano”, fa notare il Santo Padre.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano