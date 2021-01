Rifiuti radioattivi, la politica locale dice “no” al deposito nazionale nel viterbese

La possibilità di realizzare il deposito nazionale di scorie radioattive nella provincia di Viterbo (leggi qui) ha scatenato la reazione della politica locale, unita in un unico grande coro per dire “no” alla realizzazione della struttura.

Valeriani: “Il Lazio è indisponibile”

“La Carta nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee alla localizzazione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi include anche 22 siti nella provincia di Viterbo, che sarebbero potenzialmente validi per custodire le scorie nucleari italiane. Apprezzo l’impegno del Governo per porre fine ai ritardi nella ricerca di un deposito unico per lo smaltimento degli scarti radioattivi, ma il territorio del Lazio presenta già un quadro fortemente impattante legato all’inquinamento nucleare di origine industriale e medica. Questa regione ospita le due ex centrali nucleari di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, e di Borgo Sabotino, in provincia di Latina, oltre al Centro Ricerche dell’Enea Casaccia, nel Comune di Roma, dove si svolgono anche attività di studio e ricerca sulla medicina nucleare.

È importante chiudere la stagione del nucleare in piena sicurezza con l’individuazione di un deposito nazionale, ma resta fondamentale la partecipazione e il confronto con le amministrazioni locali per condividere una scelta che avrà una notevole ricaduta sul territorio. Il Lazio non può sostenere un ulteriore aggravio delle condizioni ambientali legate al sito unico dei rifiuti radioattivi“. È quanto dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio.

Forza Italia Montalto di Castro: “Una scelta scellerato”

“E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno ad inizio anno la notizia della pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), che dovrebbero ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, in cui, tra i 67 siti ritenuti più idonei per lo stoccaggio, c’è Montalto di Castro”. E’ quanto si legge in una nota stampa del segretario di Forza Italia Montalto, Giovanni Corona.

“Il nostro paese – prosegue Corona -, così come la zona del viterbese più in generale sono nuovamente ed evidentemente considerate di basso livello dal Governo Conte. La Sogin ha svolto un consiglio straordinario lo scorso 31 dicembre e i ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente con il loro nulla osta hanno dato il via alla pubblicazione della mappa, tenuta ben nascosta dalla Sogin, che si occupa dello smantellamento delle vecchie centrali”.

“Montalto e Pescia hanno già dato troppo in termini di ambiente: dalla centrale Enel agli immensi impianti fotovoltaici. Un territorio a vocazione turistica e agricola come il nostro non può essere più sfruttato dalle lobby dei profitti, con in testa, purtroppo, lo Stato”.

“Per questo, a nome del coordinamento cittadino di Forza Italia – aggiunge Corona – esterno il forte no a questa scellerata ipotesi, che vedrebbe ancora una volta la nostra terra utilizzata erroneamente come ancora di salvataggio in negativo, piuttosto che come risorsa e patrimonio nazionale, viste le sue bellezze naturali e archeologiche”.

“Se qualcuno pensa che il nostro comune sia in vendita si sbaglia di grosso: Forza Italia ancora una volta e come sempre è pronta alla battaglia in difesa di Montalto di Castro”.

Panunzi: “La Tuscia non può ospitare il deposito nazionale”

“Non sono favorevole all’ipotesi che la Tuscia possa ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani. Ho parlato con il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut e con l’assessore regionale alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero Massimiliano Valeriani, che mi ha espresso la contrarietà della Regione Lazio. Il presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi ha convocato l’11 gennaio, alle ore 11.30, una video conferenza con i sindaci, il sottosegretario Morassut e l’assessore Valeriani, per affrontare un tema molto importante per il territorio”, afferma Enrico Panunzi, consigliere regionale del Partito Democratico

“L’individuazione della aree idonee a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi italiani da parte della Sogin (Società incaricata della gestione del nucleare) era attesa da 5 anni e l’Italia risultava inadempiente. Nei prossimi 4 mesi andranno presentate le osservazioni e le controdeduzioni per dimostrare che, nella Tuscia, non ci sono le condizioni per ospitare un sito di stoccaggio: da quelle ambientali, con un territorio che ha già dato ospitando sul litorale a poca distanza le centrali elettriche di Montalto di Castro e Civitavecchia (Roma), a quelle paesaggistiche e colturali, con zone di notevole pregio naturalistico o a fortissima vocazione agricola; da quelle infrastrutturali, che non sono rispondenti a un trasporto sicuro di questo tipo di rifiuti, a quelle culturali e artistiche, da sempre un vanto della provincia di Viterbo.

Ci sono quindi tutti gli elementi per far valere le giuste istanze delle comunità locali, che esprimono la loro preoccupazione. Ribadisco la mia contrarietà e seguirò con molta attenzione l’evolversi delle vicenda”.

Il Pd di Tarquinia: “No alle scorie nucleari”

“Dopo aver appreso dalla pubblicazione della Cnapi (la mappa dei luoghi atti alla costruzione del sito nazionale di stoccaggio di scorie radioattive) da parte della Sogin – società pubblica di gestione del nucleare – che la Tuscia figura, con ben 8 dei suoi comuni (compresa Tarquinia), tra i primi 12 siti idonei a livello nazionale ad ospitare il deposito nazionale di stoccaggio delle scorie radioattive, non possiamo che ribadire il nostro fermo no a qualunque iniziativa che insista con un impatto ambientale sul nostro territorio già fortemente sfruttato a livello energetico”, il commento del Partito Democratico di Tarquinia.

“Come asserito dalla referente provinciale del Partito Democratico Manuela Benedetti e dal senatore Bruno Astorre, il territorio viterbese, a forte vocazione agricola, archeologica e culturale (con Tarquinia sito UNESCO), si dimostra assolutamente inadatto ad ospitare tale progetto.

Ringraziamo il consigliere regionale Enrico Panunzi per essersi prontamente espresso sulla questione confermando la sua contrarietà e quella della Regione Lazio e per essersi attivato, con il Presidente Nocchi della Provincia di Viterbo, organizzando una consultazione in call conference prevista per lunedì mattina alle 11,30 a cui parteciperanno il sottosegretario all’Ambiente Morassut e l’assessore regionale Valeriani, insieme ai sindaci del territorio.

Sarà importante partecipare alle istanze che il nostro territorio vorrà portare avanti attraverso le sue istituzioni, in vista della consultazione pubblica appena avviata che consente di inviare pareri tecnici e controdeduzioni, per far sentire la “voce” degli abitanti della Tuscia che, in termini di inquinamento ambientale, hanno già abbondantemente dato“.

Tedesco: “Ennesima aggressione del territorio”

“Ancora un’aggressione al nostro territorio. Ancora un progetto che passa sopra la testa di Comuni e popolazioni per fare di questo angolo d’Italia un ricettacolo di rifiuti, questa volta addirittura radioattivi. La pubblicazione, proprio oggi, della Carta Nazionale Aree Potenzialmente Idonee ad ospitare rifiuti radioattivi è una pessima notizia ed è incredibile che tutte e 22 le aree indicate per la nostra Regione ricadano nel territorio dell’Alto Lazio. Particolarmente inquietante è la indicazione del Comune di Tarquinia, segno evidente che non si vuol comprendere quel concetto di territorio già gravato da troppe servitù che abbiamo più volte richiamato. Per questo motivo, non esiterò a sostenere qualsiasi iniziativa che il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi vorrà assumere per sventare questo progetto”. Così il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.

(Il Faro online)