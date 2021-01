Ventimila spettatori per i concerti in streaming di Tarquinia

Tarquinia – Un modo atipico – e speriamo unico, auspicando che nel 2021 tutto torni alla precedente normalità – per festeggiare assieme il Natale e il Capodanno: Tarquinia ha affrontato restrizioni e divieti per le festività riunendosi non nelle piazze, come da tradizione, ma davanti al televisore o agli smartphone. Per seguire, nelle serate del 25 e del 31 dicembre, i concerti di Natale e Capodanno organizzati e promossi dal Comune di Tarquinia e trasmessi sia in streaming sui canali ufficiali dell’ente che in TV sul digitale terrestre.

Stando ai dati comunicati dall’emittente responsabile della diffusione, cui vanno aggiunti quelli registrati sui social, sono circa ventimila gli spettatori raggiunti in ciascuna delle due serate: dato che dimostra come ancor di più in un anno particolare come questo, le persone, da casa, hanno comunque voluto vivere dei momenti di condivisione.

Merito, prima di tutto, della musica: a Natale sul palco del teatro comunale di Tarquinia – splendidamente allestito per l’occasione dal ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile – si sono esibiti il Xmas Special Quartet e il coro Etruschorus, mentre ad animare il Capodanno hanno pensato i Doppio Malto. Le due serate, presentate dal direttore de lextra.news Stefano Tienforti, hanno poi visto Carla Valdi e Giovanni Felci raccontare curiosi aneddoti del passato tarquiniese, gli alunni delle scuole cittadine esibirsi nel canto e alcuni concittadini tarquiniesi collegarsi in diretta dall’estero per portare i propri saluti e fare gli auguri. Il tutto grazie alla regia di Alessandro Passamonti, coadiuvato alle camere da Fabrizio Farroni e David Cerquetelli e all’audio da Antonio Pellegrini.

Le iniziative sono organizzate e promosse dal Comune di Tarquinia, con la collaborazione del CAG – Centro di Aggregazione Giovanile, e dei suoi ragazzi, e sono state finanziate il 2 dicembre scorso dal Consiglio regionale del Lazio nell’ambito del bando “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee alla valorizzazione delle tradizione natalizie, alla lotta alla povertà e all’ emarginazione, al contrasto alla crisi economica e sociale e al sostegno alla famiglia da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021”.