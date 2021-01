“1984”… in 5 minuti

Il Romanzo 1984 è un terribile ed efficace atto d’accusa da parte di George Orwell nei confronti della pretesa totalitaria di voler piegare la realtà e le persone ad un fine superiore, che idealmente avrebbe dovuto coincidere con la felicità del popolo, ma invece alla fine si identificava nell’obbedienza cieca ai partiti totalitari e ai loro leader.

1984 appartiene a quella serie di romanzi come “Il mondo nuovo” di Aldous Huxley (del 1932) che compaiono nell’Europa del 1° e del 2° dopoguerra, caratterizzati da un profondo pessimismo che colpisce la fiducia della borghesia e degli intellettuali nel positivismo e nelle ideologie da esso derivate, compreso il comunismo.

George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair (Motihari, 25 giugno 1903 – Londra, 21 gennaio 1950), scrittore, giornalista, saggista, attivista e critico letterario britannico, famoso particolarmente per i due romanzi “La fattoria degli animali” e “1984”, è considerato uno dei maggiori autori di prosa in lingua inglese del XX secolo.

Il progetto

Mini clip pubblicate dalla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, alla voce “Un libro in 5 minuti”, che vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale. Un’idea che riteniamo un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie.

