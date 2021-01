Borja Mayoral e Mkhitaryan affondano il Crotone

Crotone – La Roma si impone senza problemi a Crotone per 3-1 e trova punti preziosi per mantenere il 3° posto solitario in classifica. Decisiva per la vittoria la doppietta di Borja Mayoral, la prima in giallorosso, e l’ottavo gol di Mkhitaryan su calcio di rigore che già nel primo tempo chiudono la sfida in Calabria. A nulla è servito il gol di Golemic.

Così in campo

Dopo i timori di ieri per il caso covid del nuovo general manager Tiago Pinto, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha raggiunto oggi la squadra e per l’occasione ha attuato un mini turnover lasciando a riposo Veretout, Pellegrini e Dzeko. A centrocampo Cristante mentre davanti Carles Perez e Mkhitaryan alle spalle di Borja Mayoral. Sul fronte opposto Stroppa cambia 3 pedine nella squadra travolta dall’Inter, preferendo Magallan e Cuomo a Marrone e Luperto in difesa e Simy a Riviere in attacco.

Il match

Al primo affondo la Roma trova il vantaggio. All’8′ cross basso dalla sinistra di Mkhitaryan per Mayoral che d’interno destro insacca da due passi la rete del’1-0. Il Crotone prova a reagire e al 16′ Simy riceve al limite e prova il destro in girata ma il rasoterra è debole e si perde al lato. Al 26′ altra occasione per i padroni di casa: cross dalla trequarti destra di Pereira per Simy il cui colpo di testa termina di poco al lato a lato alla destra di Lopez.

L’occasione più importante arriva per la squadra di Stroppa al 28′: lancio in verticale per Messias che entra in area e calcia di sinistro ma Lopez vola sulla sinistra e respinge poi Simy manda al lato. Passa un minuto e la Roma raddoppia: al 29′ arriva il gran gol di Mayoral che prende la mira e con un forte destro dal limite infila l’incrocio alla sinistra di Cordaz. Al 34′ arriva il tris della Roma. Rigore per i giallorossi per l’atterramento di Mayoral da parte di Golemic. Dal dischetto Mkhitaryan non sbaglia, fa 3-0 firmando l’ottava rete personale.

Al 65′ la Roma sfiora il poker: lancio in contropiede per Pellegrini che entra in area sulla sinistra e calcia col sinistro in diagonale ma Cordaz in tuffo respinge. Il Crotone ci prova al 70′: cross dalla destra di Molina per Messias la cui girata di testa è deviata in angolo da Lopez con un bel balzo sulla sinistra.

Sull’angolo dalla destra di Messias, al 71′ Golemic anticipa tutti sul primo palo e di nuca scavalca Lopez e segna il gol dell’1-3. E’ un gol storico del Crotone che alla quinta partita contro la Roma trova la prima rete. All’86’ Mancini sbaglia un retropassaggio a Lopez, s’inserisce Messias che salta il portiere sulla sinistra e rimette in mezzo per Simy il cui destro è salvato sulla linea da Bruno Peres. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)