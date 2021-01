Castrum Inui ostaggio degli incivili: dopo la bonifica rispunta la discarica abusiva

Ardea – I rifiuti ingombranti questa mattina hanno invaso il piazzale difronte all’ingresso del Castrum Inui, in via delle Salzare. Un gesto di inciviltà che ha reso di fatto inutile la bonifica effettuata dall’Igiene Urbana effettuata poco più di 7 giorni fa (leggi qui), in cui erano stati caricati oltre tre camion con grandi quantità di rifiuti.

Questa mattina l’amara sorpresa agli occhi degli operatori dell’Igiene Urbana. Il responsabile della ditta, dopo aver verbalizzato quanto rinvenuto, ha dato disposizione ad effettuare un’ulteriore bonifica, con la speranza che questa notte altri incivili non vadano a scaricare rifiuti abusivi.

Il controllo del territorio delle Forze dell’Ordine per la lotta alle discariche abusive non sembra fermare il grave fenomeno, alimentato anche da “persone che girano con i camioncini carichi di rifiuti e che gettano questi ultimi illegalmente nelle vie del comune”, come hanno riferito a ilfaroonline.it alcuni residenti della zona.

