Fiumicino, 6 gennaio: il drive-in anti-covid della Misericordia aperto fino alle 17

Fiumicino – Un’Epifania da passare nella trincea anti-covid quella della Misericordia di Fiumicino. Il drive-in di piazzale Mediterraneo, dove poter effettuare i tamponi rapidi, inizialmente previsto per essere operativo fino alle 15, vedrà invece l’orario allungato fino alle 17 di oggi 6 gennaio 2021 per permettere di smaltire il grande afflusso di chi ha bisogno di controllarsi.

“E’ un periodo difficile – spiega Elisabetta Cortani, governatrice della Misericordia – perché notiamo che ci sono tanti positivi. Per controllare la diffusione del virus è fondamentale fare una fotografia reale del contagio, e l’unico modo è proprio la mappatura tramite tamponi.

La Asl ha dunque chiesto di prolungare l’orario, e noi non ci siamo tirati indietro. A fare i tamponi due medici, che ringrazio per il grande lavoro che stanno svolgendo”.

