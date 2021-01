iLens, una lente a contatto per zoomare, vedere di notte e… memorizzare i ricordi

Una lente a contatto ‘intelligente’, in grado di proiettare ologrammi di computer portatili o smartphone nella realtà aumentata. Con una funzione di monitoraggio per il distanziamento sociale anti-Covid, uno dispsitivo digitale per potenziare la vista e zoomare fino a 60 volte sull’obiettivo, promemoria che aiutano a mantenersi sani (ad esempio quando si sta troppo davanti a schermi digitali) e abilità di vedere al buio, attraverso un sistema di illuminazione regolato. Senza dimenticare l’aspetto estetico: si potrà cambiare colore dell’iride ogni volta che lo si vorrà, direttamente dal proprio smartphone.

Non stiamo parlando di un effetto speciale di un nuovo film di James Bond né di un progetto futuristico che vedrà la luce chissà quando, ma di una nuova lente a contatto che vedrà la luce in questo 2021. Lenstore ha collaborato con Richard Watson – futurologo, autore e ‘pensatore di scenari’ – per esplorare il futuro delle lenti a contatto, introducendo iLens.

Ma vedere al buio, cambiare colore o zoomare la prospettiva, sono ancora – seppur rivoluzionari – elementi che gravitano nel campo del “comprensibile”. C’è altro. Il concetto di realtà sarà un’idea complessa: le lenti a contatto, proprio come in un episodio della serie britannica Black Mirror, saranno in grado di registrare i ricordi con il semplice batter d’occhio, per poterli riguardare ogni volta che si vuole. Lenstore – la ditta produttrice – ipotizza che questo sarà possibile grazie ad una connessione Bluetooth, che permetterà di salvare i ricordi direttamente sul proprio smartphone dopo averli registrati.

iLens sarà anche fornita di una funzione di monitoraggio e registrazione della qualità dell’aria, avvertendo l’utente con allerte e aggiornamenti. Inoltre, sarà fornita di ulteriori funzioni, come il rilevamento del bollettino dei pollini; funzione utile per coloro che soffrono di allergia stagionale al polline.

‘Il concetto di lente a contatto intelligente – ha detto Roshni Patel, BSc (Hons) MCOptom, Manager dei Servizi Professionali a Lenstore – è una nozione davvero elettrizzante. Questi nuovi strumenti tecnologici non solo aiuteranno a migliorare il rendimento di incarichi lavorativi o personali, ma – a lungo andare – renderanno le persone indipendenti da dispositivi digitali e quindi proteggeranno la vista da affaticamento e stanchezza agli occhi.

Di conseguenza – prosegue Patel – gli effetti che queste lenti avranno sul panorama medico internazionale sarà notevole, alleggerendo il carico di lavoro dei servizi ospedalieri di oftalmologia e oculistica. Sarà possibile infatti somministrare medicinali alle persone affette da glaucoma – o altre malattie dell’occhio – direttamente da una app connessa alle lenti, accessibile dal proprio smartphone. Questo processo faciliterà la somministrazione di medicinali e renderà più semplice ed accessibile la cura.

Nonostante non ci sia dubbio che il futuro delle lenti a contatto sia entusiasmante e pieno di sorprese- ha concluso Patel – è fondamentale che queste nuove tecnologie abbiano anni di ricerca e sviluppo alle spalle, e siano sottoposte a continue prove e test prima che il prodotto venga lanciato sul mercato, per garantire la sicurezza ed incolumità dei consumatori”.

Insomma, in un periodo storico di continuo progresso tecnologico, il lancio della prima lente a contatto ‘intelligente’ (www.lenstore.it) è nel mirino di tutti i maggiori esponenti nel campo della tecnologia. Le funzioni potranno essere via via implementate nel corso del tempo.

Come funziona iLens

iLens è composta da idrogel in silicone, materiale confortevole e duraturo, progettato per durare nel tempo. Fornisce funzioni integrate di misurazione, zoom digitale e potenziamento della vista. Connettendoti all’IOS/Android via BlueTooth, è possibile registrare ed immagazzinare dati, espandere le funzioni, e aggiungere ulteriori servizi,

Ha bisogno di ricaricarsi?

iLens è fornito di una custodia nella quale conservare le lenti. Il liquido detergente permette alla lente di ricaricarsi grazie ad una postazione di ricarica standard Qi e la durata della batteria è di 48 ore per ricarica (considerando un uso moderato).

È una soluzione permanente?

Ogni lente a contatto iLens si può indossare fino a 12 mesi e può essere restituita e sostituita fino a 3 volte senza costi aggiuntivi (soggetto a termini e condizioni).

Si può utilizzare iLens mentre si dorme?

È sconsigliato utilizzare iLens nel sonno perché si corre il rischio di velocizzare il deterioramento del materiale ed irritare gli occhi.