La Lazio batte la Fiorentina: all’Olimpico finisce 2-1

Roma – Vittoria importante della Lazio sulla Fiorentina per 2-1 all’Olimpico. A decidere la sfida le reti al 5’ del primo tempo con una bellissima girata di Caicedo con il destro che va a coronare un’azione manovrata, e il raddoppio di Immobile al 76’ con un destro sotto la traversa. Nel finale sontuoso salvataggio sulla linea di Milinkovic-Savic, che in tuffo di testa si sostituisce a Strakosha sulla conclusione di Castrovilli e la rete su rigore all’88 per i viola di Vlahovic. La squadra di Inzaghi sale così a 25 punti mentre la Fiorentina di Prandelli resta ferma a 15. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialSSLazio)