Lotta olimpica, la Nazionale in raduno al Centro Olimpico di Ostia

Ostia – Dopo il ritorno sulle materassine internazionali con la Individual World Cup, la Nazionale di lotta torna in raduno al Centro Olimpico fino a mercoledì 13.

Le convocazioni sono arrivate da circa un mese, in vista della Ranking Series di Ostia, inizialmente programmata dal 14 al 17 gennaio, poi rimandata al 4 marzo. Senza la gara in vista, il collegiale si terrà lo stesso con gli obiettivi del Grand Prix de France Henry Deglane a Nizza dal 15 al 17 gennaio per la femminile e il Grand Prix Zagreb Open il 16 e 17 gennaio per la greco romana.

Gli allenamenti si svolgeranno sotto la guida dei DTN Juan Carlos Rodriguez (SL/F) e Salvatore Avanzato (GR) e dei Tecnici Federali Enrique Valdes, Pietro Piscitelli ed Emmanuele Rinelli (SL), Juan Luis Maren Delis, Luis Enrique Mendez Lazo, Filippo Gargaglia, Giuseppe Giunta e Massimiliano Saglietti (GR), Wilfredo Quintana Garcia e Giuseppe Rinella (F).

Sono invece 53 gli atleti convocati, fra tutti gli stili, che inizieranno questo importante 2021 al palazzetto olimpico di Roma. Fra loro, gli argenti europei Dalma Caneva e Nikoloz Kakhelashvili, il recente argento alla Individual World Cup Frank Chamizo (leggi qui) e tanti altri lottatori provenienti da tutta Italia, come Fabio Parisi e Arianna Carieri che hanno recentemente conquistato un buon quinto posto a Belgrado. (fonte/foto@fijlkam)