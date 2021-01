Maccarese ricorda l’uccisione di Silvana e Giacinta, vittime di un mitragliamento aereo

Fiumicino – “Ricorre oggi l’anniversario dell’uccisione delle piccole Silvana Alocchi e Giacinta Paoletti Appignanesi, le bimbe decedute durante un mitragliamento aereo il 6 gennaio 1944″. Così, in una nota, i consiglieri della Lista civica Zingaretti Angelo Petrillo e del Partito Democratico Paola Magionesi e Fabio Zorzi.

“Lo scorso anno, in occasione della Giornata delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, il 31 gennaio le abbiamo ricordate con una commemorazione che si è tenuta presso il Giardino della Porta della Riserva a Maccarese. In quell’occasione, grazie all’associazione TeRRRe, e alla presenza dei parenti delle bambine, degli alunni dell’Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Maccarese, della Biblioteca dei Piccoli e del Comitato Vivibilità Stazione Maccarese, abbiamo scoperto un pannello informativo che ripercorre la storia delle due bambine. Lo scorso 28 luglio, durante il Consiglio comunale di Fiumicino, è stata approvata la mozione per istituire la giornata in ricordo di Silvana e Giacinta”.

“Nelle prossime settimane, non appena sarà possibile, le ricorderemo come meritano“, concludono i consiglieri.

