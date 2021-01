Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il vortice depressionario alimentato dalla discesa di aria fredda dall’Europa nordorientale, posizionato oggi ad ovest dello Stivale, si sposterà gradualmente verso est nel corso dell’Epifania e con esso anche la perturbazione associata inizierà a muoversi verso levante. Sarà però ancora in grado di dar luogo ad una certa instabilità su buona parte d’Italia, con le basse temperature che favoriranno nevicate a quote piuttosto basse. Vediamo nel dettaglio:

METEO EPIFANIA. Sarà ancora una giornata nuvolosa al Nord con piogge sparse al mattino, più frequenti su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto, in graduale attenuazione da ovest tra il pomeriggio e la sera. Attenzione alla neve, ancora a quote basse, a partire dai 100/300m, a tratti in pianura a inizio giornata sul Piacentino. La sera ultimi fenomeni che si attarderanno sul Friuli VG, con neve dai 200m. Diffusa instabilità anche al Centro-Sud con rovesci sul versante tirrenico dalla Toscana alla Campania e con alcune nevicate dai 400/600m sulla dorsale appenninica centro-settentrionale. Asciutto con schiarite sul versante adriatico, ma anche su questi settori il tempo subirà un certo peggioramento in giornata, quantomeno sulla Puglia, dove giungeranno alcuni rovesci. Andrà meglio all’estremo Sud con parziali schiarite, salvo qualche pioggia in arrivo la sera sull’alta Calabria. Ventilazione ancora tesa da sudovest. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.

METEO GIOVEDÌ 7 GENNAIO. Tempo in miglioramento sulle regioni settentrionali con schiarite più ampie sulle aree alpine. Tempo ancora instabile su gran parte del Centro-Sud peninsulare e in Sardegna con peggioramento in giornata per l’avanzamento di un nuovo impulso dal Mediterraneo con piogge che diverranno più frequenti su basso Lazio ed Abruzzo con neve dagli 800/900m, assenti invece in Toscana. Più soleggiato su Sicilia e Calabria.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: la perturbazione giunta ieri con il suo carico di freddo in quota tende a risalire leggermente e gradualmente verso nord dispensando comunque piogge e rovesci sparsi, ma anche nevicate nuovamente a quote collinari specie sulla Toscana, Umbria ed alto Lazio. Sulla Toscana orientale e settentrionale la neve potrebbe cadere dai 200/300m circa (localmente non si escludono fiocchi anche a partire dai 100-200m in corrispondenza di rovesci); dai 400/500m sull’Amiata. Altrove piogge sparse e locali rovesci in un contesto di variabilità instabile, quota neve a partire dai 400-600m su alto Lazio, sul resto delle regione a partire dai 500-700m, mentre sull’Umbria i fiocchi scenderanno a partire dai 350-500m. Mare molto mosso Seguite i prossimi aggiornamenti.

GIOVEDI’: Attenuazione del forte maltempo, con residui fenomeni notturni sull’alta Toscana, ma correnti umide in quota saranno ancora presenti, e responsabili di nuvolosità medio-alta talvolta compatta con nuove precipitazioni deboli o moderate nel corso del pomeriggio su Lazio, che lambiranno la Maremma, e l’Umbria meridionale in serata. Temperature in ripresa nelle massime. Venti inizialmente meridionali, in rotazione nel pomeriggio da est-nordest , con rinforzi lungo le coste, Maremma, alto Lazio e crinali appenninici. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Tra il 5 e 6 gennaio giunge una perturbazione accompagnata da aria più fredda alle quote medio-alte atmosferiche, questa porterà piogge e rovesci diffusi, localmente a sfondo temporalesco. Sono attese nevicate dapprima a quote di alta collina (il 5 gennaio), localmente a quote di medio-bassa collina (a partire dai 200-300m) nel giorno dell’Epifania, in corrispondenza di fenomeni più intensi, sulla Toscana interna ed appenninica, mentre su Umbria ed Alto Lazio (viterbese e reatino) la quota neve sarà a partire dai 400-500m (localmente a quote poco più basse). Nuove piogge nel corso del 7 gennaio sul Lazio, mentre altrove risulterà più asciutto. Seguirà un venerdì dal cielo in prevalenza nuvoloso, ma senza fenomeni. Nuovo peggioramento nel fine settimana.

Fonte: 3B Meteo