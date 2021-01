Minturno al lavoro per eliminare le barriere architettoniche nella cittadina

Minturno – E’ la delegata dell’Inclusione sociale del Comune di Minturno, Laura Miola, insieme al sindaco Gerardo Stefanelli a dare notizia che “è stato affidato l’incarico per la pianificazione preliminare inerente la realizzazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, il Peba, sul territorio comunale”.

Per meglio chiarire le finalità con le quali si sta valutando la realizzazione del piano di intervento la delegata Miola sottolinea: “I Peba sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini.

Viene avviato in questo modo uno studio generale sui problemi di accessibilità del territorio con individuazione della tipologia, dell’entità e del costo effettivo delle opere da eseguire, anche ai fini programmatori di stanziamento delle risorse necessarie in una pluralità di anni”.

Un programma in merito al quale il primo cittadino sottolinea: “Lavoriamo per rendere Minturno una città accessibile”.

