Regione Lazio, Ghera (FdI): “Posticipo scuola prevedibile, gravi ritardi del Governo”

Regione Lazio – “Un differimento c’era d’aspettarselo visti i gravi ritardi e gli esigui interventi nell’approntamento delle misure di sicurezza. Ma il posticipo di soli quattro giorni, che probabilmente non sarà rispettato da molte Regioni, dopo lo scaricabarile su prefetti e dirigenti scolastici, non salverà l’esecutivo Conte dal giudizio dei cittadini che temono per la salute dei propri figli e per la continuità e qualità della loro istruzione.

I ministri rossogialli hanno trascorso questi 9 mesi di Coronavirus a discutere sulle spartizioni di potere e di poltrone, invece di predisporre misure per favorire la ripresa delle lezioni con minori rischi di contagio. Hanno avuto pure la supponenza di ignorare persino i rilievi dei presidi e delle associazioni di insegnanti che, insieme al personale Ata, si sono spesi per trovare soluzioni e che tra qualche giorno si troveranno loro malgrado, a lavorare nelle stesse condizioni insicure di Settembre.” – Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.

