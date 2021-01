Santa Marinella, Tidei: “Grande successo per la seconda giornata di solidarietà alimentare”

Santa Marinella – Obiettivo raggiunto per la seconda giornata di solidarietà alimentare, promossa dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e realizzata grazie alla collaborazione di alcuni cittadini volontari della Misericordia, dal gruppo Scout Civitavecchia 3 e percettori del reddito di cittadinanza che si è svolta il 4 gennaio 2021 nella sede municipale di via Cicerone.

“Sono molto soddisfatto – ha detto il sindaco Tidei – dell’operato del comitato di volontari che in tutti questi giorni di festività ha seguitato a lavorare incessantemente e che, per tanto, anche in futuro potrà suggerire e promuovere nuovi progetti di aiuto e sostegno alla collettività e alle fasce sociali più deboli. Ma ciò che mi ha reso veramente felice è aver saputo che molte persone si sono commosse solo per avere ricevuto un aiuto forse insperato”.

“Non in tutte le famiglie, purtroppo, il Natale è trascorso all’insegna della serenità ed era un nostro dovere morale far sentire a tutte queste persone che stanno attraversando un momento di difficoltà, la vicinanza delle istituzioni e in particolare dell’Amministrazione comunale poiché, anche a causa del Covid, i disagi economici colpiscono ancora molti concittadini. Terminata questa prima, positiva esperienza organizzata per il periodo delle festività proseguiremo in futuro ad allestire altre simili iniziative di sostegno e portando avanti anche il progetto per l’istituzione presso la sede municipale di un banco alimentare permanente. Solo l’altroieri sono stati distribuiti oltre 110 pacchi con beni alimentari e numerose calze della Befana per i bambini e pacchi dono realizzati grazie alla generosità di molti cittadini. Abbiamo anche provveduto – ha concluso Tidei – a consegnare alcuni beni di prima necessità a tre istituti religiosi e ad alcuni stranieri del progetto Sprar”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Santa Marinella