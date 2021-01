Whashington, Congresso sotto assedio. In allerta la Guardia Nazionale

Washington – “Ci sarà un presidente illegittimo, non possiamo permetterlo”. Le parole di Trump, mentre la Camera dei Rappresentanti si apprestava a sancire la vittoria di Biden, sono state come il segnale – involontario, c’è da credere – che ha scatenato la tensione covata e alimentata da giorni.

Una situazione senza precedenti si è creata a Washington, dove gruppi di manifestanti pro Trump hanno fatto irruzione, alcuni armati, all’interno del complesso di Capitol Hill, dove il Congresso era riunito per certificare l’elezione di Joe Biden. Senatori e deputati sono stati evacuati dall’aula, dopo avere ricevuto dagli addetti alla sicurezza l’ordine di indossare maschere antigas. Scontri con armi da fuoco sono avvenuti all’ingresso della Camera dei Rappresentanti tra membri della sicurezza e manifestanti pro Trump.

USA: GIORNALISTI CONGRESSO, “SIAMO SOTTO ASSEDIO”

“Siamo sotto assedio”. Migliaia di persone assediano il Congresso degli Stati Uniti, chiamato a certificare la vittoria di Joe Biden alle elezioni Usa 2020, e dall’interno di un edificio del complesso di Capitol Hill i giornalisti twittano immagini della situazione ad altissima tensione. Gruppi di manifestanti, dopo aver partecipato alla manifestazione a cui è intervenuto Donald Trump, hanno sfondato i cordoni di sicurezza e sono entrati all’interno del complesso.

Alcuni video mostrano gruppi di manifestanti che si muovono all’interno degli edifici e avanzano davanti agli agenti. In più di un filmato si vede una porta colpita ripetutamente con violenza da persone che cercano di entrare, mentre all’esterno si sente il coro ‘Usa, Usa’.

A seguito dell’irruzione dei manifestanti pro Trump all’interno del complesso di Capitol Hill, il Congresso ha sospeso la sessione congiunta che avrebbe dovuto certificare la vittoria elettorale di Joe Biden. Senatori e deputati sono stati evacuati, così come il vice presidente Mike Pence, che presiedeva la sessione. I leader del Congresso sono stati trasferiti a Fort McNair. Lo riporta la Cnn citando una fonte delle forze di sicurezza. McNair è una base miliare nei pressi di Washington.

USA: SOSTENITORI TRUMP PROTESTANO ANCHE AD ATLANTA, DENVER, TOPEKA E SALEM

Mentre continua lo stallo a Capitol Hill attaccato ed assediato dai sostenitori di Donald Trump, arrivano notizie di altre più piccole dimostrazioni in corso di fronte alle sedi delle Assemblee Legislative in altri stati. Secondo la Cnn, manifestazioni sono in corso a Salem, in Oregon, ad Atlanta, a Denver e Topeka, in Kansas. Diverse centinaia di persone stanno protestando di fronte alla sede del Campidoglio dell’Oregon, e dai megafoni è stato fatto sentire il messaggio via Twitter di Trump. “Questo era il presidente, non andiamo a casa, abbiamo appena iniziato”, ha detto uno dei dimostranti.

USA: IL PENTAGONO HA IMPOSTO CHE LA GUARDIA NAZIONALE SIA DISARMATA

I vertici del Pentagono, in risposta alla richiesta della sindaca democratica di Washington Muriel Bowser di dispiegare in maniera preventiva la Guardia Nazionale, hanno imposto che i militari fossero disarmati. Lo scrive il Washington Post, precisando anche che non è stato predisposto – a differenza di quanto fatto a giugno durante le manifestazioni di Black Lives Matter – l’uso di mezzi corazzati, elicotteri e neanche del rinforzo da parte di altri Stati.

