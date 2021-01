E’ ufficiale: Ostia avrà la sua pista ciclabile “definitiva”. Ecco come sarà

Ostia – Il X Municipio ha fatto sapere di aver affidato i lavori per la realizzazione del progetto definitivo della pista ciclabile sul lungomare di Ostia, da mesi al centro di numerose polemiche proprio perché provvisoria (leggi qui).

La verifica preventiva per l’avvio dei lavori, che verrà a costare 8.120 euro, è stata affidata alla società di ingegneria Acs International Engineering Srl.

“E’ fatta! Il lungomare di Roma ha la sua pista ciclabile definitiva”, aveva annunciato il consigliere capitolino Paolo Ferrara su Facebook. “La pista transitoria, già molto apprezzata, viene sostituita da un progetto esecutivo che va a gara in questi giorni“.

“La conferenza dei servizi – istituita per renderla definitiva – ha rilasciato tutti i pareri positivi e il ‘validatore’ ha approvato la conformità degli interventi. Sono interventi – si legge nel post di Ferrara – per dare al lungomare di Roma il percorso ciclabile che merita. Partiranno così i lavori su 4,7 chilometri del lungomare, dalla Ex Colonia Vittorio Emanuele a piazzale Cristoforo Colombo:

Interveniamo realizzando i pozzetti drenanti per risolvere gli allagamenti

Spostiamo i parcheggi e disegniamo le zone di carico e scarico

Realizziamo le isole per le fermate degli autobus

Stendiamo un nuovo tappetino colorato

Verniciamo la segnaletica orizzontale e posizioniamo quella verticale

Posizioniamo i para pedonali per la sicurezza dei ciclisti

Spostiamo le zone per la ricarica elettrica delle auto

Adeguiamo i semafori del lungomare

Lavori in corso per 2,0 chilometri, dalla Ex Colonia Vittorio Emanuele fino al porto turistico:

Sostituiamo il tappetino ammalorato in più parti

Stucchiamo le crepe sul tappetino

Verniciamo con resina colorata

Disegniamo la segnaletica orizzontale

Lavori finanziati per il 2021: allarghiamo il marciapiede per un chilometro nel tratto più stretto riportando la parte ciclabile a norma”.



