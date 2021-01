Fiumicino, al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali: come fare

Fiumicino – “A partire dalla giornata di oggi e fino al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia comunale per l’anno scolastico 2021/2022″. Così, in una nota, l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“La domanda può essere presentata per i bambini e le bambine che compiono entro il 31 dicembre il terzo anno di età, residenti nel Comune di Fiumicino, oppure che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel territorio. A partire da quest’anno scolastico – prosegue Calicchio – l’accesso al modulo di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente da apposito link presente sul sito istituzionale del Comune (clicca qui), nella sezione “Servizi Telematici – Iscrizioni online Scuole Infanzia”, utilizzando le credenziali di Spid. Infatti, requisito essenziale per la presentazione della domanda è il possesso dell’identità digitale, da creare gratuitamente sull’apposita pagina web (clicca qui). Il sito fornirà tutte le informazioni tecniche necessarie per l’ottenimento delle suddette credenziali”.

“La successiva compilazione del modulo d’iscrizione online richiederà la sottoscrizione di presa visione e accettazione, da parte del genitore o tutore, di tutte le norme contenute nel bando. E’ necessaria, come requisito di accesso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, che, al momento della conferma di ammissione, sarà verificata direttamente dal Sistema sanitario regionale”.

“I genitori potranno presentare la domanda di iscrizione per una sola delle sette scuole dell’infanzia comunali presenti nel territorio – spiega l’Assessore -, che sono: L’Aquilone di viale Danubio e Il Faro Incantato di via Giuseppe Fontana a Isola Sacra; Lo Scarabocchio di via Porto Santo Stefano a Fiumicino; La Scatola Magica di viale di Focene, a Focene; La Giostra di via dei Tipografi a Torrimpietra; L’Arcobaleno di via Porto Venere a Fregene e La Coccinella di via Varsavia a Parco Leonardo”.

“La domanda di iscrizione dovrà essere corredata anche dagli attestati di servizio rilasciati dai datori di lavoro per genitori dipendenti privati e/o turnisti e da autocertificazione nel caso di liberi professionisti o dipendenti pubblici. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 19 aprile 2021. A seguito delle eventuali opposizioni si procederà alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei bambini iscritti a far data dal 14 maggio 2021. Successivamente, entro la fine di maggio, i genitori dovranno sottoscrivere il modello di conferma”.

“Per informazioni relative all’avviso si invita a contattare l’Ufficio Scuole dell’Infanzia in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 ai seguenti recapiti telefonici 0665210137 – 0665210141 o al seguente indirizzo e-mail scuole.infanzia@comune.fiumicino.rm.it”.

