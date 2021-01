Fiumicino – “Questo pomeriggio, insieme al direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica e Portus, il dottor Alessandro D’Alessio, ai rappresentanti del Comitato Promotore Saifo, di Assonautica e della Fondazione Catalano siamo andati a verificare lo stato dell’arte della liburna“, si legge in una nota diffusa dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Il direttore D’Alessio ha espresso grande apprezzamento per la liburna – spiega il Sindaco – cosa perfettamente in linea con il pensiero dell’Amministrazione. Adesso si tratta di proseguire nel percorso che porterà a terminarla e pensare alla sua valorizzazione che, di conseguenza, significa valorizzare ulteriormente il nostro territorio. Per questo, come Amministrazione, abbiamo confermato il nostro interesse e ringrazio il direttore D’Alessio per avere espresso l’interesse del Parco Archeologico. Un ringraziamento va anche al comitato Promotore Saifo che insieme al maestro d’ascia Oscar Carmosini sono impegnati da molto tempo per il completamento dell’opera”, conclude Montino.

