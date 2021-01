L’allarme del Comitato Pineta di Ostia: “Tutte le palme sotto attacco del punteruolo rosso”

Ostia X Municipio – È ormai diventata urgente la richiesta del Comitato “Pineta di Ostia” per un intervento sui palmizi, che stanno visibilmente morendo attaccati dal punteruolo rosso. L’ultima lettera ufficiale del Comitato di Quartiere, dopo diverse altre inviate durante tutto il 2020 e rimaste senza risposta, è datata lo scorso 29 Dicembre.

Le palme, di tipo Canariensis, sono collocate in Viale della Vittoria, sulle Dune di Via Oletta e sulla Via del Mare; ma anche le altre tipologie di palme, che si trovano sempre lungo viale della Vittoria e nel piazzale del Municipio stesso, non sono esentate da un deperimento progressivo che conferisce loro un aspetto rispiegato, rinsecchito e senza più foglie verdi.

In passato, il territorio ostiense ha visto diverse ondate di deperimento delle palme, arrivando a uno spopolamento sempre più evidente. Nel 2011, in seguito a una lunga storia di moria delle palme, è stato realizzato un censimento in cui è stata contata una somma complessiva di 600 palme morte su un totale di 750. È interessante sottolineare che la rimozione delle palme ormai morte costa alla pubblica amministrazione, come accaduto anche in passato, una somma decisamente più ingente rispetto a un semplice intervento di cura. Per cui, anche in questo caso, un’azione tempestiva sulla cura dei palmizi scongiurerebbe una spesa pubblica sicuramente più esosa. In passato, diverse volte il Comitato “Pineta di Ostia” è intervenuto per la cura delle palme, attraverso alcune raccolte degli stessi cittadini e un finanziamento ottenuto dalla Banca di Credito Cooperativo.

Il presidente della commissione Ambiente del Municipio, Francesco Vitolo, risponde per conto del X Municipio, includendo nel discorso sulla flora del territorio i numerosi interventi fitosanitari realizzati nei giorni scorsi per i pini, attaccati dalla cocciniglia, specificando che l’intenzione non è affatto quella di non dare l’importanza richiesta alle palme, quanto piuttosto di considerare l’entità numerica dei casi che stanno danneggiando il patrimonio delle conifere del territorio.

“È nostra intenzione intervenire nei prossimi mesi” – aggiunge il consigliere: “Mi sto coordinando a livello centrale con i tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale per capire quali tipi di intervento è possibile attivare, così da verificare fondi e mezzi da impegnare localmente.

