L’arcivescovo di Colonia accusato di aver coperto abusi sessuali

Berlino – Alcuni sacerdoti dell’arcidiocesi di Colonia, in Germania, stanno chiedendo in questi giorni le dimissioni del loro arcivescovo, il cardinale Rainer Maria Woelki. Il porporato è accusato di non avere informato il Vaticano di una grave accusa di abuso sessuale che coinvolge un sacerdote dopo che è entrato in carica come arcivescovo di Colonia nel 2014.

Nelle omelie di questo tempo di Natale – secondo quanto riferisce la stampa cattolica tedesca – il card. Woelki ha fatto riferimento a queste accuse chiedendo scusa ai fedeli della sua diocesi non per i fatti ma in sostanza per il polverone sollevato dalle accuse. “Molte persone hanno già chiesto a Woelki di dimettersi e io vorrei unirmi a loro”, ha detto alla Neuss-Grevenbroicher Zeitung p. Klaus Koltermann, parroco di un gruppo di parrocchie di Dormagen-Nord. (fonte Ansa)

