Le app dedicate alla Lazio che permettono ai tifosi di restare aggiornati da smartphone

Lo sanno bene i lettori delle rubriche sportive come https://www.ilfaroonline.it/sport/: i veri tifosi di calcio vorrebbero potersi portare la loro squadra del cuore sempre con sé. Se un tempo ciò era solo un sogno, oggi grazie alla tecnologia è possibile restare sempre aggiornarti sulla propria squadra preferita direttamente su smartphone grazie a moltissime applicazioni dedicate. I tifosi della Lazio sembrano essere particolarmente fortunati perché i principali app store come quello di Apple o il Play Store di Google offrono decine di app che fanno il caso loro.

La nuova era delle app

Ma cosa rende così speciali le app? Questa rivoluzionaria tecnologia oggi fa parte della vita di tutti i giorni per molti e sono tanti i suoi vantaggi che, come vedremo, vanno a toccare anche il mondo del calcio. Prima di tutto le applicazioni ci liberano dai limiti spaziali e temporali di alcuni servizi. Ad esempio, se un tempo per imparare una lingua dovevamo recarci in una scuola o a casa di un insegnante, oggi possiamo seguire le lezioni in qualsiasi momento e luogo grazie ad app come https://it.duolingo.com/.

Le app rendono inoltre alcune esperienze ancora più interattive, permettendo a diversi utenti di discutere e scambiarsi informazioni i tempo reale e spesso aggiungono qualcosa di nuovo alle esperienze tradizionali, andando così a creare servizi nuovi e unici nel loro genere. È il caso ad esempio delle tante app di gioco offerte dai casinò online recensiti su https://www.casinos.it/, che permettono di sfruttare gli smartphone per divertirsi con slot machine, tavoli di blackjack, poker o roulette, sia giocando contro un computer, sia contro giocatori veri oppure addirittura prendendo parte a partite in tempo reale con dei croupier in carne ed ossa, connessi in live streaming e accompagnati da grafiche all’avanguardia, che rendono l’esperienza in tutto e per tutto simile a quella offerta nei casinò fisici. In maniera simile funzionano le tante app di meditazione come https://www.headspace.com/ che rendono l’esperienza ancora più rilassante con l’aggiunta di frasi motivazionali, suoni della natura e la possibilità di creare un diario del proprio stato emotivo.

Fonte: Pixabay

App dedicate alla Lazio

Le app dedicate al Lazio sembrano riunire in sé tutte queste caratteristiche, offrendo quindi ai tifosi la possibilità di restare sempre aggiornati sulla loro squadra del cuore e offrendo però loro anche delle funzionalità nuove e inedite. Tra le app le più celebri sono quelle di news che pubblicano ogni giorno notizie relative alla Lazio con tanto di commenti sulle partite, classifiche e video di approfondimento. Fanno parte di questa categoria ad esempio app come Biancoceleste Sport News, che permette anche di chattare con altri tifosi e appassionati, e CittàCeleste. Sebbene più essenziale, anche Passione Lazio permette di scambiare opinioni con gli altri tifosi e pubblica aggiornamenti in diretta sulla squadra. Chi invece vuole portarsi dietro i giocatori della Lazio in qualsiasi momento, anche quando non usa app dedicate alla squadra, può scaricare Sfondi di Lazio, un’applicazione che offre più di cento foto e grafiche in alta definizione dedicate ai principali campioni della Lazio da utilizzare come sfondo dello smartphone. Funziona in modo simile MyWALL Lazio Wallpaper, che permette inoltre di accedere ai diversi sfondi anche senza connessione internet.

Radiosei è invece un’app un po’ diversa dal solito in quando è una vera e propria radio dedicata alla Lazio a cui si può accedere direttamente da smartphone. Gli ascoltatori di Radiosei possono tenersi aggiornati sulle novità della squadra in diversi modi grazie all’applicazione ascoltando in tempo reale le trasmissioni, accedendo alle registrazioni delle puntate passate o guardando i video dedicati disponibili sull’app. Fomenta invece l’immortale competizione tra Lazio e Roma l’app Lazio Roma Derby lungo un anno che permette di accedere 24 ore su 24 a diverse stazioni e programmi radiofonici dedicati alle due squadre della Capitale e ai derby che vengono disputati e permette di guardare la video reaction in tempo reale delle partite.

Fonte: Pexels

I tifosi della Lazio che non riescono a rinunciare alla loro squadra del cuore possono tenersi aggiornati 24 ore su 24 e tutti i giorni sulle novità riguardanti i loro campioni grazie a diverse applicazioni dedicate che permettono di accedere a video, articoli e trasmissioni radio riguardanti la Lazio.