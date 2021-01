Lotteria, nel Lazio il maggior numero di biglietti venduti: Roma è prima in Italia

Roma – È il Lazio la regione protagonista delle vincite di seconda categoria della Lotteria Italia, con cinque dei 25 premi da 50mila euro ciascuno (tutti assegnati a Roma), ma il Piemonte, riporta Agipronews, si piazza al secondo posto con quattro tagliandi fortunati e un bottino da 200mila euro.

Terzo posto per Campania, Emilia-Romagna e Sicilia con tre premi ciascuno. Due vincite da 50mila euro sono andate anche in Abruzzo e Veneto. Un premio a testa, infine, per Lombardia (Pavia), Liguria (Genova) e Sardegna (Ales).

Grande assente tra i premi di prima categoria, Roma si è presa il suo riscatto con le vincite da 50mila euro. Sono ben cinque i premi di seconda categoria finiti nella Capitale. Si tratta dei biglietti: L 488089, F 031174, F 342799, M 228397, L 421708. Tra le vincite di prima categoria, invece, un biglietto non ancora abbinato è stato venduto in provincia di Roma, a Gallicano nel Lazio.

Nella scorsa edizione la Lotteria Italia ha distribuito 2,5 milioni di euro nella provincia di Roma, grazie anche al terzo premio da 1,5 milioni di euro. Nella Capitale, ricorda Agipronews, il primo premio si è fermato l’ultima volta nel 2014, mentre nell’edizione 2008 ha fatto scalpore il mancato ritiro del premio da 5 milioni di euro, messo in palio l’anno successivo e vinto di nuovo a Roma.

Roma ancora leader con 678mila biglietti, sul podio Milano e Napoli

Roma resta la provincia leader nella vendita della Lotteria Italia anche per l’edizione 2020, in calo però del 34,5% rispetto allo scorso anno. Confermato il podio delle province con le maggiori vendite: Milano, rileva Agipronews, è stabile al secondo posto con circa 319mila tagliandi (-41,4%) e Napoli è ancora terza con 202mila biglietti, in calo del 33,6%.

Seguono, poi, Torino (188.520, -16,8%), Bologna (126.650, -44,9%) e Firenze con 93.980 biglietti (-39,8%). Nella Top 10 delle province con il maggior numero di biglietti venduti anche Salerno, con 82mila tagliandi staccati (-37,6%) e Brescia (79mila tagliandi, -35,5%), davanti a Verona (75.980, -39,2%) e Frosinone (70.300, -50,7%).

Lazio al top delle vendite della Lotteria Italia 2020

Lazio al top delle vendite della Lotteria Italia 2020, confermando il trend che ha sempre visto la regione leader dei biglietti negli ultimi anni. Venduti, complessivamente, 837.380 tagliandi (circa il 18% del dato nazionale di 4,6 milioni) anche se, rispetto all’anno scorso, si registra un calo del 36,8%. Segue a stretto giro la Lombardia, che si attesta a quota 763mila (-33,4%), confermando anche in questo caso il secondo posto dello scorso anno.

L’Emilia-Romagna, con 390mila tagliandi staccati (-39,7%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti alla Campania, che si ferma a 387mila, in cui il calo è stato del 36%.

Lotteria Italia 2020: 4,6 milioni di biglietti venduti

Sono circa 4,6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2020 della Lotteria Italia, con una raccolta di 23 milioni di euro. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in calo del 31% rispetto all’edizione precedente: nella scorsa edizione erano stati venduti 6,7 milioni di tagliandi.

Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono 837mila, il -36,8% rispetto allo scorso anno, quando i tagliandi staccati furono 1,3 milioni.

Lotteria Italia, boom dei biglietti “virtuali”

Effetto Covid sulla vendita dei biglietti online della Lotteria Italia: in questa edizione sono 105.737, circa 94mila in più rispetto allo scorso anno, che segnò il debutto del tagliando virtuale.

Le limitazioni agli spostamenti e le restrizioni ai punti vendita hanno spinto una parte dei giocatori ad abbandonare il biglietto cartaceo: si tratta ancora di una piccola fetta (il 2%) rispetto al totale di 4,6 milioni di tagliandi staccati, ma è l’unico dato in controtendenza in un’edizione che ha fatto segnare un calo delle vendite di oltre il 31%.

E’ stato possibile acquistare i biglietti digitali della Lotteria Italia 2020, dal 14 settembre 2020 e fino al 3 gennaio 2021, attraverso l’apposita area dedicata presente sul sito, www.lotteria-italia.it.

I biglietti vincenti devono essere presentati integri ed in originale

I biglietti vincenti devono essere presentati integri ed in originale. Sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate – presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” – viale del Campo Boario, 56/D – 00153 Roma.

Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

In caso di biglietto acquistato online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto. I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell’estrazione.

