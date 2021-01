Roma, ha un incidente mentre porta il latte al figlio in ospedale: lo accompagna la Polizia

Roma – E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, 7 gennaio, a San Giovanni, quartiere centrale della Capitale. Un padre che viaggiava a bordo della sua auto diretto in ospedale con il latte destinato al figlio ricoverato in terapia intensiva neonatale è stato tamponato.

Sebbene il genitore, che viaggiava insieme al nonno del bimbo, non abbia riportato lesioni, l’uomo era molto preoccupato perché non avrebbe potuto raggiungere il neonato in ospedale per le 15.30. Ad aiutarlo una pattuglia della Sezione Volanti che lo ha trasportato in ospedale insieme al latte, fondamentale per il bimbo.

