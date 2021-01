Sandra Milo: “Ricevo foto di membri maschili sui social, smettetela non cerco uomini”

Roma – “Comunicazione ufficiale a chiunque scriva con l’intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte: non solo non sono solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini! Grazie”. Così nelle sue stories su Instagram, Sandra Milo denuncia di ricevere proposte di incontro e di conoscenza da parte di ‘fan’, sottolineando di non essere minimamente interessata ad approfondire questo genere di contatti. “Non sono interessata a conoscere uomini né qui né nella vita reale -scrive la Milo- al di là dello scambio amichevole che ho con i miei followers”.

A corredo del commento, l’attrice posta il messaggio di un uomo 45enne, che le propone una sorta di scheda di ‘presentazione’ indicando segno zodiacale, interessi e professione. Milo, rispondendo poi ai fan che commentavano, rivela di ricevere talvolta anche materiale pornografico: “Spesso mi tocca visualizzare foto di membri maschili. La mia espressione sbigottita è parimenti a quella di questo primate del regno animale. Anche noi umani siamo primati, ma spesso ce lo scordiamo..”, aggiunge l’attrice postando la foto di uno scimmione.

E alle fan che le fanno i complimenti ringraziandola per il coraggio e aggiungendo che l’attrice è in buona compagnia, la Milo sottolinea: “Non so se la cosa debba consolarmi o rattristarmi… Vorrei che fossero le donne a decidere se e quando ricevere le attenzioni di un uomo senza che questi debbano sentirsi autorizzati a renderci oggetto delle loro mire”. E ancora: “Ho solo ricordato ad alcuni di voi che qui siamo su Instagram, non è sito di incontri”, chiosa. (fonte Adnkronos)