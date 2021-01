Sociale, l’ostello “Don Luigi Di Liegro” accoglierà 60 persone senza fissa dimora

Regione Lazio – “L’apertura della struttura-ponte che accoglierà 60 persone senza fissa dimora nei locali dell’ostello ‘Don Luigi Di Liegro’ è un esempio di grande umanità che la Caritas di Roma e la Croce Rossa Italiana non stanno facendo mancare a chi è penalizzato due volte dalla pandemia in corso, visto che le difficoltà per i senzatetto, già numerosi nella Capitale, a causa della diffusione del Covid-19 e dei disagi dovuti al più freddo periodo dell’anno si sono complicate”. Così, in una nota stampa, Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione Pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio.

“L’emergenza sanitaria, infatti, – spiega la Presidente – sta diventando sempre più sociale, abbattendosi su chi già viveva situazioni di difficoltà o di fragilità e creando nuove situazioni di povertà. Accanto al lavoro encomiabile di medici e infermieri, però, le Caritas diocesane, grazie all’inesausto impegno dei volontari, in questi mesi hanno certato di non lasciare indietro nessuno e l’apertura della struttura-ponte di oggi rappresenta l’ennesimo miracolo: queste persone così fragili potranno contare, adesso, su un pasto caldo e potranno essere sottoposti ai necessari screening sanitari per accedere in sicurezza, dopo l’isolamento di 10 giorni, negli ostelli e nei centri parrocchiali allestiti dalla Diocesi di Roma e dalle altre organizzazioni sociali”.

“Grazie all’intervento così tempestivo – conclude Mattia – della Caritas di Roma e della Cri sarà possibile salvare la vita a queste persone che vivono in condizioni estreme di povertà e di questo ringrazio a uno a uno tutti gli operatori sociosanitari che saranno impiegati, da oggi, nella nuova struttura, mentre rivolgo un particolare ringraziamento a don Benoni Ambarus, direttore della Caritas di Roma, e a Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana, per aver reso possibile tutto questo”.

