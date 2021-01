Tutela della fauna del Parco del Circeo: il sindaco di Sabaudia promuove un incontro

Sabaudia – La salvaguardia e messa in sicurezza di daini e cinghiali del Parco Nazionale del Circeo sarà il tema al centro di un confronto telematico convocato dal sindaco per mercoledì 13 gennaio, al quale sono stati invitati a partecipare l’Ente Parco, l’Asl di Latina, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Sabaudia e il Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo.

Focus dell’incontro il frequente attraversamento della fauna sulla strada Litoranea e sulle Migliare 53 e 54, problema aggravatosi negli ultimi periodi a causa dei violenti fenomeni atmosferici riversatisi sul territorio, i quali hanno causato crolli di numerose alberature che a loro volta hanno distrutto in diversi punti le recinzioni della foresta generando pericoli per l’incolumità pubblica. La fauna crea danni ai campi limitrofi alla ricerca di cibo e mette in pericolo la viabilità dell’intera area.

L’incontro promosso dal sindaco Gervasi segue le numerose segnalazioni ricevute dalla cittadinanza e i sempre più intensi episodi di maltempo.