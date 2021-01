Un manifesto per scoprire Ostia: il mare diventa protagonista delle fermate metro di Roma

Ostia – Il mare di Ostia diventa protagonista delle fermate metro della Capitale con manifesti promozionali delle bellezze del territorio.

“Luoghi e scenari naturali, alcuni ancora da scoprire, dove poter soddisfare interessi e passioni – scrive su Facebook l’assessore all’Ambiente e al Territorio del X Municipio, Alessandro Ieva -. Running sul lungomare d’inverno al tramonto, lo spettacolo dei delfini sulle onde del mare di Ostia da vedere durante una gita in gommone, il meraviglioso mondo degli uccelli, tra i quali rarissimi esemplari, da scoprire nel Centro Habitat Naturale Lipu di Ostia, nuovi itinerari cicloturistici alla scoperta della ricchissima fauna del litorale romano, sono solo alcune delle esperienze che attendono il visitatore”.

“Attraverso un QR Code – spiega Ieva – si potrà accedere a questi percorsi straordinari direttamente dal proprio smartphone, in modo mirato a seconda delle proprie esigenze, insieme alle informazioni utili per costruire i propri itinerari di visita. Contenuti digitali dinamici per rilanciare in modo mirato il turismo di prossimità”.



