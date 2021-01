X Municipio, Malara: “Il bilancio è l’ennesima occasione persa per il territorio”

Ostia – “Anche il Consiglio del X Municipio in questi giorni sta discutendo il bilancio e la sensazione è di assistere all’ennesima occasione persa“. A parlare è Pietro Malara, capogruppo di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“I problemi – spiega Malara – sono gli stessi di tanti altri quartieri di Roma: i trasporti, i rifiuti, le strade. Per ognuna di queste criticità l’unica risposta che ormai da anni ci viene fornita da questa amministrazione è: ‘Ci stiamo lavorando’. Allo stesso tempo, il nostro è un territorio unico per la sua conformazione: abbiamo una delle pinete più grandi d’Europa e siamo il mare di Roma. Possiamo vantare un’inestimabile risorsa come la spiaggia, che va rilanciata e non considerata come un nemico da temere. Abbiamo gli scavi di Ostia Antica e, invece di valorizzarli, pensano bene di installare un tritovagliatore a pochi passi dall’area archeologica e dallo storico borgo. Questa è la linea tenuta dall’Amministrazione 5 Stelle”.

“Contestualmente, assistiamo al costante proliferare di insediamenti abusivi vicino alle stazioni, lungo la linea ferroviaria e all’interno della pineta. E’ una situazione non più tollerabile, per il decoro e per la sicurezza del territorio. Inoltre, senza la manutenzione di tombini e caditoie, le nostre strade si allagano alle prime forti piogge stagionali. E questo non è altro che il risultato di una scarsa programmazione. Infine, l’edilizia residenziale pubblica è abbandonata a se stessa: ad Ostia e nell’entroterra ci sono immobili del Comune con evidenti carenze strutturali e problemi di ogni tipo”, continua il capogruppo.

“Siamo 230mila abitanti e viviamo a 25 chilometri dal centro. Nel nostro caso, serve un’impronta forte di Roma, lavorando per priorità. E la priorità non può essere certamente una pista ciclabile, che da ‘provvisoria’ sta diventando definitiva per la modica cifra di quasi 2 milioni di euro. Ci sono ben altre esigenze che andrebbero affrontate con urgenza!”, conclude Malara.

