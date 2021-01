Acilia, da mesi picchiava e minacciava la compagna: in manette un 36enne

Ostia – I carabinieri di Ostia hanno denunciato un 36enne per maltrattamenti ai danni della compagna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Nei fatti, la compagna dell’uomo, già da alcuni mesi sottoposta a continui maltrattamenti, percosse e comportamenti vessatori da parte di quest’ultimo, non riuscendo più a gestire la situazione, si è recata presso la locale stazione dei carabinieri per denunciare l’accaduto.

I militari, al fine di approfondire quanto raccontato dalla vittima, si sono portati presso l’abitazione occupata dalla coppia. Sul posto i carabinieri hanno dovuto affrontare la violenta reazione del 36enne che li ha, a più riprese, insultati e spintonati. Bloccato l’esagitato, i militari hanno proceduto alla perquisizione dei locali nella disponibilità di quest’ultimo, rinvenendo e sequestrando circa 15 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga. L’uomo è stato così denunciato, oltre che per i maltrattamenti, anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, su disposizione del Tribunale di Reggio Emilia, è finito in manette anche un 29enne di Acilia. L’uomo, condannato in via definitiva ad oltre un anno di reclusione per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato dai carabinieri di Ostia e posto tradotto presso la casa circondariale di Rieti.

