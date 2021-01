Ardea – Villette abusive costruite a 200 metri dal mare sequestrate dalla Polizia Locale di Ardea. Lo fanno sapere gli stessi cachi bianchi, diretti dal comandate Ierace, che proprio in queste ore hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di una donna residente a Roma che, approfittando del periodo di poca presenza di persone a causa dei lockdown, ha pensato bene di procedere alla costruzione di tre ville prefabbricate posizionate su un terreno peraltro illecitamente lottizzato.

L’attività di controllo del territorio ha portato i Vigili Urbani a scoprire l’edificazione di prefabbricati di circa 45 metri quadri per un totale di oltre 400 metri cubi che avrebbero potuto fruttare diverse decine di migliaia di euro nel corso di una stagione balneare.

Foto 3 di 4







Forse proprio quello era l’intento dei proprietari del terreno che hanno illecitamente lottizzato un’area all’interno del consorzio “Tirrenela” (circa 1000 metri quadri) creando un condominio la cui gestione avrebbe potuto garantire un facile introito stante la pregiata posizione sul mare a Marina di Tor San Lorenzo.

Le indagini hanno fatto scoprire che il terreno in questione è stato regolarmente acquistato dal demanio e poi suddiviso creando, oltre all’l’area che ospita ora i villini sottoposti a sequestro, anche una zona con piscina fuori terra e parcheggio.

La donna dovrà ora spiegare con quali autorizzazioni ha proceduto all’edificazione non solo alla Polizia Locale ma anche alla Procura di Velletri a cui la stessa è stata deferita. In corso ulteriori indagini volte a scoprire chi ha eseguito materialmente l’illecita edificazione in concorso con la proprietà.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea