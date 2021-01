Assalto Congresso, morto agente ferito

Sale a 5 il numero delle persone decedute a seguito dell’assalto al Congresso americano ad opera dei sostenitori del presidente uscente, Trump. Si tratta dell’agente di polizia Brian Sicknick.

L’uomo era rimasto ferito “mentre si opponeva fisicamente ai manifestanti. Tornato in caserma è poi crollato. Portato in ospedale è però morto a causa delle ferite“, si legge in una nota diffusa dalla polizia. Nel corso degli scontri sono rimasti feriti almeno 13 civili e 14 poliziotti.

Trump riconosce “nuova amministrazione”

Trump riconosce implicitamente la vittoria del presidente eletto Biden, pur non citandolo mai e condanna i sostenitori violenti che hanno preso d’assalto il Campidoglio mercoledì scorso.

Lo ha fatto in un nuovo videomessaggio, pubblicato su Twitter, nel quale afferma che dopo la certificazione dei risultati elettorali da parte del Congresso, la “nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio” e il suo “obiettivo è garantire una transizione ordinata e senza soluzione di continuità del potere”.