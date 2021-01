Barriere architettoniche a Nettuno: possibile segnalarle su AppScolta

Nettuno – L’Amministrazione comunale di Nettuno informa che è stata aggiunta, senza costi aggiuntivi per l’Ente, una nuova voce su AppScolta, l’applicazione scaricabile su Ios e Play Store grazie alla quale è possibile segnalare al Comune di Nettuno disservizi, guasti e violazioni della normativa anticovid direttamente dal proprio smartphone.

Ora i cittadini potranno segnalare anche la presenza di barriere architettoniche, marciapiedi non percorribili, semafori privi di segnalatore acustico e altri disagi per persone diversamente abili. Una novità introdotta dopo l’ultimo consiglio comunale in cui è passata una mozione all’unanimità che integrava il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PeBa).

